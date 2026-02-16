Udine più accessibile | ecco le zone dove cambierà la viabilità pedonale

La Giunta comunale di Udine ha deciso di intervenire per rendere la città più accessibile, dopo aver individuato alcune zone critiche. La scelta nasce dalla necessità di rimuovere barriere architettoniche che ostacolano il passaggio dei pedoni e migliorare la fluidità della mobilità urbana. Sono tre i progetti pronti a partire, con lavori concreti in alcune aree strategiche del centro cittadino.

Attraversamenti difficili, percorsi interrotti e marciapiedi danneggiati: il Comune decide di intervenire in alcune aree chiave della città per migliorare sicurezza e mobilità quotidiana Tre interventi concreti per migliorare l'accessibilità urbana. Li ha approvati la Giunta comunale di Udine con l'obiettivo di eliminare alcune barriere architettoniche in punti considerati critici per la mobilità pedonale. L'intento è garantire il diritto alla mobilità a tutti: persone con disabilità, anziani, genitori con passeggini e, più in generale, chiunque si sposti a piedi in città. Il primo intervento riguarda via Martignacco, in particolare all'altezza di via Lombardia.