Udine malore all’uscita di scuola | studente fuma sostanza stupefacente da un vaporizzatore e finisce in ospedale

A Udine, un ragazzo di 15 anni si è sentito male dopo aver fumato una sostanza stupefacente da un vaporizzatore, che un compagno gli aveva dato poco prima dell’uscita da scuola. Il giovane si è accasciato in cortile, attirando l’attenzione di altri studenti e dei docenti, che hanno chiamato i soccorsi. I paramedici hanno portato il ragazzo in ospedale per approfondire le sue condizioni.

