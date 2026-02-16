Ucraina le accuse contro l’ex ministro dell’Energia | Tangenti per 100 milioni di dollari Voleva scappare

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato nel fine settimana per aver ricevuto tangenti di circa 100 milioni di dollari e aver cercato di fuggire dal paese. Le autorità sospettano che l’ex ministro fosse coinvolto in un vasto giro di riciclaggio di denaro e facesse parte di un'organizzazione criminale. Durante le operazioni, gli agenti hanno trovato prove che collegano Galushchenko a transazioni illecite e a tentativi di allontanarsi dall’Ucraina per evitare l’arresto.

Riciclaggio e partecipazione a un’organizzazione criminale. Sono queste le accuse con cui nel weekend è stato arrestato Herman Galushchenko, ex ministro ucraino dell’Energia. A renderlo noto sono stati i procuratori speciali anticorruzione. Secondo gli inquirenti, l’ex titolare del dicastero sarebbe stato bloccato nel fine settimana mentre tentava di lasciare il Paese. L’indagine si inserisce in uno dei filoni più delicati degli ultimi anni, quello ribattezzato «Midas», che avrebbe coinvolto alti funzionari e imprenditori legati al settore energetico, tutti indagati per corruzione. Il presunto sistema di tangenti da oltre 100 milioni.🔗 Leggi su Open.online

