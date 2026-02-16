Ucraina Il fondo ai Caraibi le società alle Marshall le banche in Svizzera | così l’ex ministro Galushchenko & C riciclavano le tangenti del settore energetico

L’ex ministro Galushchenko e i suoi collaboratori usavano un fondo ai Caraibi e società alle Marshall per nascondere le tangenti del settore energetico. Le operazioni coinvolgevano anche tre banche svizzere, che facilitavano i trasferimenti di denaro. Un’indagine ha scoperto che le società alle Marshall erano collegate a più di un’azienda offshore, creando un complesso sistema di anonimato.

Un fondo di investimento in un paradiso fiscale ai Caraibi. Due società in un'isola nell' Oceano Pacifico che investivano nel fondo attraverso tre banche in Svizzera. Al centro dello schema l'ex moglie e i 4 figli di Herman Galushchenko, l'ex ministro ucraino dell'Energia coinvolto nell'inchiesta " Midas " e arrestato domenica mentre tentava di fuggire all'estero. Un complicato gioco di scatole cinesi usato, secondo l'Ufficio nazionale (Nabu) e la Procura specializzata anti-corruzione (Sapo), per riciclare oltre 100 milioni di dollari frutto delle tangenti imposte sugli appalti del settore energetico, già in ginocchio dopo anni di bombardamenti russi.