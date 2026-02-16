Ucraina | a Ginevra il tentativo di dialogo tra Russia e Kiev tra tensioni sul campo e speranze di negoziato

A Ginevra, le trattative tra Russia e Ucraina sono state segnate da tensioni sul campo e da lenti passi verso il dialogo. La presenza di delegazioni di entrambe le parti ha portato a incontri serrati, anche se i confronti restano carichi di incertezza. Un rappresentante ucraino ha denunciato nuove offensive russe, mentre i mediatori cercano di tenere aperta una via di negoziato. La speranza di un accordo appare fragile, ma la diplomazia mostra di voler tentare ancora.