Ucraina | a Ginevra il tentativo di dialogo tra Russia e Kiev tra tensioni sul campo e speranze di negoziato
A Ginevra, le trattative tra Russia e Ucraina sono state segnate da tensioni sul campo e da lenti passi verso il dialogo. La presenza di delegazioni di entrambe le parti ha portato a incontri serrati, anche se i confronti restano carichi di incertezza. Un rappresentante ucraino ha denunciato nuove offensive russe, mentre i mediatori cercano di tenere aperta una via di negoziato. La speranza di un accordo appare fragile, ma la diplomazia mostra di voler tentare ancora.
Ginevra, la prova della diplomazia: tra dubbi, offensive e la fragile speranza di negoziati sull’Ucraina. I colloqui trilaterali previsti a Ginevra, che vedranno al tavolo rappresentanti di Russia, Ucraina e mediatori internazionali, rappresentano un momento cruciale per il tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina. La situazione sul campo rimane estremamente tesa, con combattimenti in corso e un bilancio umano in costante aumento, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione, sperando in una svolta diplomatica ma nutrendo forti dubbi sulla reale volontà delle parti di raggiungere un accordo significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Guerra Russia – Ucraina, in Florida i colloqui tra Washington e Kiev, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: “Chance per un accordo”
Ucraina, il piano di Orban per dopoguerra: “Kiev cuscinetto tra Russia e Nato”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cremlino: negoziati Russia-Ucraina-Usa a Ginevra il 17 e 18 febbraio; Riparte martedì da Ginevra il negoziato trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti; Ucraina, il 17 e 18 febbraio a Ginevra i prossimi negoziati Usa-Mosca-Kiev. Zelensky a Monaco; Ucraina, colloqui di Ginevra già in salita: Mosca richiama il 'falco' Medinsky. Trump: Zelensky si dia una mossa.
Ucraina, il Cremlino respinge le accuse di avvelenamento a Navalny. Domani i negoziati a GinevraColloqui trilaterali: delegazione russa partita per Ginevra La delegazione russa, guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, si è diretta verso la città svizzera di Ginevra per tenere co ... msn.com
Ucraina, Zelensky: «Un compromesso con la Russia esiste già, Putin non è in prigione». Martedì il trilaterale a GinevraLa delegazione ucraina va a Ginevra per i colloqui di martedì con Usa e Russia. Gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, dovrebbero partecipare dopo aver preso parte ai colloqui con l’Iran ... editorialedomani.it
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #16febbraio #Meloni #Niscemi #Ucraina #Russia #Ginevra #Peskov #Iran #StatiUniti #Nucleare #MedioOriente #Gaza #Israele #PapaLeoneXIV #Valanga #Mattarella #Trapianto - facebook.com facebook
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #16febbraio #Meloni #Niscemi #Ucraina #Russia #Ginevra #Peskov #Iran #StatiUniti #Nucleare #MedioOriente #Gaza #Israele #PapaLeoneXIV #Valanga #Mattarella #Trapianto x.com