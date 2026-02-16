Uae Tour prima tappa | caduto Jonathan Milan colpaccio di Del Toro
Durante la prima tappa dell’Uae Tour, Jonathan Milan è caduto mentre cercava di mantenere il ritmo, causando la sua perdita di tempo. Nel frattempo, il messicano Del Toro ha sorpreso tutti vincendo la frazione alla Liwa Palace, nonostante una caduta che lo aveva rallentato. Il corridore della Uae-XRG, 22 anni, ha comunque raggiunto il traguardo, dimostrando determinazione.
Isaac Del Toro ha vinto la prima tappa dell’Uae Tour, con traguardo a Liwa Palace, di 118 km (accorciata rispetto al previsto a causa del forte vento). Una frazione condizionata anche da una caduta nel finale che ha coinvolto tra gli altri Jonathan Milan: sono da verificare le condizioni del 25enne friulano della Lidl-Trek, che era il favorito per il successo nella tappa odierna. Milan è apparso dolorante alla spalla sinistra, poi però è riuscito a risalire in sella e a concludere la tappa. Quanto a Del Toro, 22enne messicano 2° al Giro d’Italia e rivelazione della passata stagione con 18 successi, è riuscito ad andare a segno al debutto 2026 su un finale che sulla carta non lo favoriva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
