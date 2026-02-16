UAE Tour 2026 Evenepoel | Non ho visto l’attacco di Del Toro punto alla crono per recuperare tempo e prendere la maglia
Remco Evenepoel, leader della Red Bull, ha perso tempo nella prima tappa dell’UAE Tour 2026 a causa di un attacco di Isaac Del Toro che non ha visto. Evenepoel si concentra ora sulla cronometro, sperando di recuperare terreno e conquistare la maglia. Durante la corsa, ha preferito mantenere la calma, senza lasciarsi influenzare dalla perdita di tempo iniziale.
Remco Evenepoel non è preoccupato per aver perso tempo nella prima tappa dell’ UAE Tour 2026. Il leader della Red Bull ha dunque assistito a distanza alla vittoria di Isaac Del Toro. Sono dieci i secondi di vantaggio ora per il messicano, margine che tuttavia non sembra preoccupare il grande favorito della corsa emiratina in vista della prova contro il tempo di domani. Il commento della tappa odierna: “ Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo cercato di portare Finn (Fisher-Black, ndr) in testa nel rettilineo finale, ma credo che fosse proprio dietro a quell’incidente che è avvenuto alle mie spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it
Uae Tour con Vingegaard, Evenepoel, del Toro e Milan: si parte il 16 febbraio
Il UAE Tour 2024 si svolgerà dal 16 al 22 febbraio negli Emirati Arabi Uniti, con sette tappe previste.
UAE Tour 2026: Del Toro favorito senza Pogacar e Vingegaard
L’UAE Tour 2026 si svolge dal 16 al 22 febbraio e apre ufficialmente la stagione ciclistica internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
