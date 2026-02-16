UAE Tour 2026 Del Toro brucia tutti a Liwa | Tiberi sul podio Milan coinvolto in una caduta

Isaac Del Toro ha vinto la prima tappa dell’UAE Tour 2026 a Liwa, dopo aver forzato l’andatura in salita e superato gli avversari. La sua azione decisa ha lasciato tutti indietro, portandolo in testa alla classifica generale. Durante la corsa, Tiberi è salito sul podio, mentre il team del Milan è stato coinvolto in una caduta che ha rallentato alcuni corridori.

Finale movimentato nella prima tappa dell'UAE Tour 2026: Isaac Del Toro sorprende le ruote veloci in salita e conquista la Maglia di leader. Antonio Tiberi chiude terzo, mentre Jonathan Milan finisce a terra nell'ultimo chilometro ma riesce a concludere la prova. Parte con un epilogo inatteso l'ottava edizione dell'UAE Tour. Sul traguardo in leggera ascesa di Liwa Palace è Isaac Del Toro a trovare il guizzo decisivo, anticipando lo sprint del gruppo con un'azione lanciata negli ultimi metri. Il corridore della UAE Team Emirates XRG si impone così nella frazione inaugurale, mettendo subito il proprio nome in testa alla classifica generale.