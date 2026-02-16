US Avellino ufficiale l' esonero di Biancolino

L’US Avellino ha deciso di cambiare allenatore dopo le ultime sconfitte: Raffaele Biancolino non guida più la squadra. La società ha comunicato ufficialmente l’esonero dell’allenatore, che aveva preso il posto di un altro tecnico solo poche settimane fa. Biancolino, ex attaccante, era alla guida dal inizio della stagione, ma i risultati non sono stati sufficienti a convincere la dirigenza. La squadra si trova ora senza allenatore e a pochi giorni da una partita importante.

Insieme al tecnico sono stati esonerati l'allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino. Insieme al tecnico sono stati esonerati l'allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo. Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 20232024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 20242025).