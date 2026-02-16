Tyson Fury punta alla trilogia con Usyk dopo l' annuncio del suo ritorno

Tyson Fury ha annunciato il suo ritorno in boxe, deciso a sfidare di nuovo Oleksandr Usyk per completare la loro trilogia. La decisione arriva dopo aver visto il suo avversario vincere un recente incontro importante, che ha riacceso la voglia di affrontarlo di nuovo sul ring. Fury vuole dimostrare di poter battere Usyk e ottenere finalmente la vittoria decisiva.

Il ritorno di Tyson Fury sul ring è accompagnato dall'ambizione di disputare una terza sfida contro Oleksandr Usyk, nonostante le due sconfitte che hanno ridefinito il panorama dei pesi massimi. Nel contesto della sua programmazione, Fury ha annunciato una prossima sfida contro Arslanbek Makhmudov, presentando l'ipotesi di una trilogia come obiettivo possibile alle proprie condizioni, senza rivelare piani definitivi ma evidenziando la presenza di un percorso affrontabile. Fury ha dichiarato che, entro la fine dell'anno, Usyk potrebbe cercare un confronto con lui, promettendo che chi lo affronta può assicurarsi un alto livello di intrattenimento e guadagni significativi. Tyson Fury sotto esame prima del match con Makhmudov Prima del match con Makhmudov, Tyson Fury si presenta in buona forma e con molta sicurezza. Fury insiste su un terzo incontro con Usyk nonostante le due sconfitte Tyson Fury torna a parlare di un possibile terzo incontro con Oleksandr Usyk, nonostante le due sconfitte consecutive. TYSON FURY EXCLUSIVE: Will He Fight Again His Relationship With Usyk and more…