Tv | produttrice serie ' Teheran' trovata morta in Grecia

Dana Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv 'Tehran', è stata trovata morta in Grecia mentre lavorava alle riprese della quarta stagione. La sua scomparsa ha colpito colleghi e fan, che si trovavano sul set in quel momento. L’incidente è avvenuto durante una giornata di riprese in una località vicino ad Atene.

Atene, 16 feb. (Adnkronos) - Dana Eden, produttrice e ideatrice israeliana della serie tv 'Tehran', è morta a 52 anni durante le riprese della quarta stagione in Grecia. Lo hanno confermato i media israeliani, aggiungendo che la polizia di Atene sta indagando sulla possibilità che la donna sia stata assassinata da agenti del governo iraniano, che aveva attaccato la serie televisiva Teheran sui media statali fin dalla sua prima messa in onda. Tuttavia, l'israeliano Canale 12 ha dichiarato stamattina che questa notizia era una "fake news" e che non era stata fatta alcuna menzione di un'indagine per omicidio o del coinvolgimento iraniano.