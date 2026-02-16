Tv | morte Dana Eden casa produzione ' nessun sospetto movente criminale'

Dana Eden, produttrice e creatrice della serie israeliana 'Teheran', è morta ad Atene mentre lavorava alle riprese della quarta stagione, e le autorità hanno escluso qualsiasi coinvolgimento di natura criminale o nazionalista. La produzione televisiva ha confermato che si tratta di un incidente senza elementi sospetti, lasciando aperta solo la possibilità di cause accidentali o sanitarie. La notizia ha sorpreso colleghi e fan della serie, che ora attendono ulteriori dettagli sulla vicenda.

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) - Non vi è alcun sospetto di movente criminale o nazionalista nella morte di Dana Eden, produttrice e ideatrice della serie israeliana 'Teheran', trovata senza vita ad Atene durante le riprese della quarta stagione. Lo ha dichiarato la Dana & Shula Productions, casa di produzione dell'ideatrice della serie tv, invitando "i media e il pubblico ad astenersi dal pubblicare speculazioni non verificate e ad agire in modo responsabile e sensibile. Questo è un momento di grande dolore per la famiglia, gli amici e i colleghi. Chiediamo che la dignità di Dana e la privacy dei suoi cari siano rispettate".