Tutto pronto per la riapertura del cantiere in via Cervara

Tutto pronto per la riapertura del cantiere di via Cervara a Trento prevista per giovedì 11 giugno, in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico. L’intervento in programma è la sostituzione dei collettori di fognatura bianca e nera, già avviata l’estate scorsa nel tratto di strada a monte di Port’Aquila. L’idea è quella di concludere i lavori entro venerdì 4 settembre, in tempo per la riapertura dell’anno scolastico successivo che inizierà il 10 settembre. L’estate scorsa gli operatori sono riusciti a completare il 40% dei lavori appaltati: dall’incrocio di via Cervara con piazza Venezia fino all’incrocio di via Cervara con via della Pontara.🔗 Leggi su Trentotoday.it

La linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa sarà riaperta lunedì 15 dicembre 2025, segnando un importante passo avanti per le connessioni tra le due città.

A Pioppo, la scuola di via Polizzi riapre dopo oltre dieci anni di chiusura.

