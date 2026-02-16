Tutto pronto per la riapertura del cantiere in via Cervara
Il cantiere di via Cervara a Trento riapre giovedì 11 giugno, dopo aver subito un ritardo a causa delle recenti condizioni meteorologiche. La ripresa dei lavori coincide con la fine delle lezioni nelle scuole della zona, che permette di ridurre i disagi per residenti e pendolari. Gli operai torneranno sul sito per completare alcuni interventi di asfaltatura e sistemazione dei marciapiedi.
Tutto pronto per la riapertura del cantiere di via Cervara a Trento prevista per giovedì 11 giugno, in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico. L’intervento in programma è la sostituzione dei collettori di fognatura bianca e nera, già avviata l’estate scorsa nel tratto di strada a monte di Port’Aquila. L’idea è quella di concludere i lavori entro venerdì 4 settembre, in tempo per la riapertura dell’anno scolastico successivo che inizierà il 10 settembre. L’estate scorsa gli operatori sono riusciti a completare il 40% dei lavori appaltati: dall’incrocio di via Cervara con piazza Venezia fino all’incrocio di via Cervara con via della Pontara.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Tutto pronto per la riapertura della linea ferroviaria Trento-Bassano
La linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa sarà riaperta lunedì 15 dicembre 2025, segnando un importante passo avanti per le connessioni tra le due città.
Tutto pronto per la riapertura della scuola di Pioppo, era chiusa da oltre dieci anni
A Pioppo, la scuola di via Polizzi riapre dopo oltre dieci anni di chiusura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
