tutti prima o poi abbiamo bisogno di un bar

Il nome di un bar può cambiare le serate di molte persone, e questa scelta spesso dipende dalla qualità della comunicazione del locale. In un settore come quello della mixology, affidarsi a un’agenzia di comunicazione efficace può attirare più clienti e aumentare la visibilità. Per esempio, un locale che investe in strategie di marketing ha più possibilità di distinguersi tra i tanti bar della città.

Avere una buona agenzia di comunicazione oggi come oggi può fare una grande differenza. Anche – e soprattutto – nel mondo della miscelazione. Per evitare il rischio di non essere efficaci nel comunicare il nostro messaggio, occorrono un pensiero, un copione preciso, una buona regia, luci giuste, musiche adeguate e, perché no, attori. Ce lo stanno dimostrando, mese dopo mese, Alex Frezza, Dario Tortorella e tutto il team de L’Antiquario, attraverso una serie di produzioni video pensate non esclusivamente con uno scopo clickbait, ma chiaramente di approfondimento culturale e sociale sul presente dei bar. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

