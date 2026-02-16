tutti gli sport da fare con i bambini nelle zone olimpiche

Il nome di Baby Giochi si lega alle aree delle zone olimpiche di Milano-Cortina 2026, dove i bambini possono scivolare sulla neve e giocare prima e dopo le gare. La struttura, situata vicino alle piste di sci, offre spazi sicuri per i più piccoli, con slittini, gonfiabili e piccoli percorsi. I genitori trovano un punto di riferimento per far divertire i figli in un ambiente controllato mentre seguono gli eventi principali. In queste zone, i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni si sfogano e si divertono in modo semplice e spontaneo.

Cosa fare a Bormio (e a Predazzo) Ad una famiglia con bambini piccoli basterà passeggiare in centro a Bormio per sentire un’atmosfera eccitante, anche solo in prossimità dei giorni dei Giochi. I più piccoli potranno sognare di imitare le gesta dei grandi campioni già la mattina seguente quando indosseranno gli scarponi e agganceranno gli sci agli ordini del maestro! Ci sono scuole sci ed aree dedicate in tutte e tre le ski aree del comprensorio di Bormio: tra i luoghi più frequentati dalle famiglie c’è certamente Bormio 2000, un’area molto aperta e sempre al sole, ben servita da tutti i servizi utili mentre a Santa Caterina Valfurva in Località La Fonte c’è Mirtilla Land, un parco giochi sulla neve a misura di bambino, attrezzato con tapis roulant e con lo snow tubing per scatenarsi in sicurezza divertendosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

