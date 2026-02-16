Tutti a giocare in sicurezza Festa al parcheggio

A Montecatini Terme, ieri, l’evento di socialità ha attirato molte persone nel parcheggio vicino alla Basilica, perché l’obiettivo era far giocare tutti in sicurezza. Centinaia di cittadini hanno partecipato a giochi e attività all’aperto, sfruttando gli spazi ampi e le misure di sicurezza previste dall’organizzazione.

MONTECATINI TERME Successo ieri dell'evento di socialità organizzato nella piazza Celli e nella zona retrostante la Basilica, nel centro di Montecatini Terme. Obiettivo: portare la vivacità dei bambini, il loro entusiasmo, la loro pacifica confusione e la loro voglia di vivere e di giocare in una zona problematica della città e farlo trasformando una piazza destinata a parcheggio in una sorta di parco giochi dove, insieme a bravi animatori, c'erano anche importanti realtà istituzionali e del mondo del volontariato con tutta l'esperienza e capacità richiesta per regalare una fantastica giornata in massima sicurezza.