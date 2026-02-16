Tutti a giocare in sicurezza Festa al parcheggio

Da lanazione.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecatini Terme, ieri, l’evento di socialità ha attirato molte persone nel parcheggio vicino alla Basilica, perché l’obiettivo era far giocare tutti in sicurezza. Centinaia di cittadini hanno partecipato a giochi e attività all’aperto, sfruttando gli spazi ampi e le misure di sicurezza previste dall’organizzazione.

MONTECATINI TERME Successo ieri dell’evento di socialità organizzato nella piazza Celli e nella zona retrostante la Basilica, nel centro di Montecatini Terme. Obiettivo: portare la vivacità dei bambini, il loro entusiasmo, la loro pacifica confusione e la loro voglia di vivere e di giocare in una zona problematica della città e farlo trasformando una piazza destinata a parcheggio in una sorta di parco giochi dove, insieme a bravi animatori, c’erano anche importanti realtà istituzionali e del mondo del volontariato con tutta l’esperienza e capacità richiesta per regalare una fantastica giornata in massima sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tutti a giocare in sicurezza festa al parcheggio
© Lanazione.it - Tutti a giocare in sicurezza. Festa al parcheggio

Festa Polizia locale: domattina interdizione al parcheggio a piazza Orsini

Domani mattina piazza Orsini sarà chiusa al parcheggio dalle 8 alle 14.

Cantù, allarme sicurezza al parcheggio dell’ospedale: richieste di denaro e timori per ritorsioni tra i cittadini.

A Cantù, un uomo ha iniziato a chiedere denaro ai cittadini nel parcheggio dell’ospedale, scatenando timori e proteste tra i residenti.

She saved him and was crippled. When she woke, he protected the wrong savior

Video She saved him and was crippled. When she woke, he protected the wrong savior
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tutti a giocare in sicurezza. Festa al parcheggio; Tra remake, remastered e sorprese indie, è stato lo State of Play più lungo di sempre; Tutti i giochi annunciati allo State of Play di febbraio 2026, da God of War a Castlevania; State of Play di febbraio 2026: tutti gli annunci e i trailer.

tutti a giocare inThuram a Sky: Dobbiamo giocare come nelle ultime partite. In campo c’è la storiaUna partita speciale, da vincere a tutti i costi. Marcus Thuram, intervenuto a Sky Sport prima di Inter-Juventus, ha parlato così ... msn.com