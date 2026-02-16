Turno notturno della polizia locale Confesercenti | Segnale forte di attenzione verso la sicurezza e le attività economiche

La polizia locale ha iniziato il turno notturno per rafforzare la presenza in centro e prevenire i furti, e Confesercenti Parma accoglie con entusiasmo questa decisione. La scelta arriva dopo diversi episodi di vandalismo che hanno coinvolto negozi e ristoranti, rendendo necessario un intervento più incisivo. Ora, le strade di notte saranno più sorvegliate, offrendo maggiore sicurezza a commercianti e cittadini.

La presidente Francesca Chittolini: "E' un impegno concreto che può incidere positivamente sulla qualità della vita di imprese e cittadini" Confesercenti Parma esprime piena soddisfazione per l'istituzione e l'estensione del turno notturno della Polizia Locale per tutta la settimana. Si tratta di una decisione concreta e significativa, che va nella direzione auspicata dalle imprese e che rappresenta un segnale forte di attenzione verso la sicurezza della città e delle attività economiche. Negli ultimi mesi il tema della sicurezza è diventato centrale nel dibattito pubblico. I ripetuti episodi di spaccate notturne e le situazioni di degrado o di pericolo hanno alimentato un diffuso senso di preoccupazione tra cittadini e commercianti.