L’Avs Magni ha denunciato che dietro le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si nasconde un sistema di sfruttamento e contratti irregolari. La denuncia si basa su testimonianze di lavoratori che hanno affrontato turni estenuanti e salari troppo bassi, spesso senza adeguate tutele. Un esempio concreto riguarda i lavoratori impiegati nelle strutture sportive, costretti a lavorare oltre le 10 ore al giorno senza pausa sufficiente.

“Non tutto è oro quello che luccica. Alle Olimpiadi invernali Milano Cortina che stanno dando tante soddisfazioni in termini di vittorie e medaglie, c’è l’altra faccia della medaglia fatta di sfruttamento, precarietà e salari da fame”. È la denuncia del senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni. Secondo Magni “l’ente organizzatore, e committente, è la Fondazione Milano Cortina, mentre il lavoro e i lavoratori, lo mettono le società private che hanno vinto gli appalti per la gestione dei servizi necessari alle Olimpiadi invernali, come la OneGroup Italy ”. Appalti e subappalti. Per il senatore si tratta di “una catena di appalti e subappalti molto rischiosa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Turni massacranti, contratti irregolari e sfruttamento: l’Avs Magni denuncia il lato nascosto delle Olimpiadi

