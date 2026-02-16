Turni massacranti contratti irregolari e sfruttamento | l’Avs Magni denuncia il lato nascosto delle Olimpiadi
L’Avs Magni ha denunciato che dietro le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si nasconde un sistema di sfruttamento e contratti irregolari. La denuncia si basa su testimonianze di lavoratori che hanno affrontato turni estenuanti e salari troppo bassi, spesso senza adeguate tutele. Un esempio concreto riguarda i lavoratori impiegati nelle strutture sportive, costretti a lavorare oltre le 10 ore al giorno senza pausa sufficiente.
“Non tutto è oro quello che luccica. Alle Olimpiadi invernali Milano Cortina che stanno dando tante soddisfazioni in termini di vittorie e medaglie, c’è l’altra faccia della medaglia fatta di sfruttamento, precarietà e salari da fame”. È la denuncia del senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magni. Secondo Magni “l’ente organizzatore, e committente, è la Fondazione Milano Cortina, mentre il lavoro e i lavoratori, lo mettono le società private che hanno vinto gli appalti per la gestione dei servizi necessari alle Olimpiadi invernali, come la OneGroup Italy ”. Appalti e subappalti. Per il senatore si tratta di “una catena di appalti e subappalti molto rischiosa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Il lato oscuro dei Labubu, adolescenti sfruttati in Cina per produrre i pupazzi virali: orari massacranti in fabbrica e contratti fantasma
In Cina, alcuni adolescenti sono impiegati in condizioni estreme per produrre i pupazzi Labubu, simbolo di successo internazionale.
Milano Cortina, Magni (Avs): "Olimpiadi dovevano essere a costo zero e invece costeranno 5 miliardi" – Il video
Le Olimpiadi di Milano e Cortina costeranno molto di più di quanto promesso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Turni massacranti, contratti irregolari e sfruttamento: l'Avs Magni denuncia il lato nascosto delle Olimpiadi.
Turni massacranti, contratti irregolari e sfruttamento: l’Avs Magni denuncia il lato nascosto delle OlimpiadiPer il senatore alle Olimpiadi si toccano punte di 84 ore di lavoro settimanali con turni infiniti e in condizioni al limite ... lanotiziagiornale.it
Turni massacranti e 500 euro di paga per tre mesi, scoperto il caporalato alla diga di MongrandoTurni massacranti senza pause, riposi e ferie, condizioni igieniche pessime, botte e minacce se osavano protestare. E 500 euro totali per tre mesi di cantiere: così gli operai, quasi tutti di origine ... torino.repubblica.it
NAPOLI, EMERGENZA LICEO GENOVESI: SCUOLA ALLAGATA E STUDENTI SOTTO LA PIOGGIA. BORRELLI (AVS): “SERVONO VERIFICHE IMMEDIATE SULL’AGIBILITÀ.” - facebook.com facebook