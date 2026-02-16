Turista per un giorno | scoprire la bellezza di Roma con la 5km del 21 marzo

Il 21 marzo, centinaia di persone hanno partecipato alla corsa di 5 km a Roma, attirate dalla voglia di scoprire la città in modo diverso. Molti hanno scelto di correre tra le vie meno battute, lontano dai percorsi turistici classici. La partecipazione, cresciuta rispetto alle edizioni passate, dimostra come si possa vivere Roma in modo più autentico, lontano dai soliti itinerari.

C’è modo e modo di essere turista. Si può esplorare una città attenendosi ai canonici percorsi suggeriti da guide e tour operator, oppure se ne può scoprire la bellezza in modi inconsueti e originali vivendo esperienze uniche. Un modo sicuramente insolito ma spettacolare per vivere la bellezza eterna di Roma è partecipare il 21 marzo alla Acea Water Fun Run - Saturday 5k ovvero la stracittadina che anticipa la maratona capitolina. L’evento, infatti, è un’occasione unica per i visitatori e per gli stessi romani di vivere il cuore della Capitale in una cornice festosa e unica. Il tragitto di 5 km, che parte dai Fori Imperiali, si avvia verso il Colosseo e prevede l'arrivo all’interno del Circo Massimo, si può percorrere sia camminando che di corsa.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sabato mattina, le iscrizioni per la 5km di Roma del 21 marzo sono ufficialmente aperte.

Sabato 21 marzo, a Roma, si svolge una corsa speciale: la 5 km cittadina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.