Trump rivela arma di disturbo elettromagnetico e sostiene di aver paralizzato i sistemi di difesa cinesi e russi

Donald Trump ha dichiarato di aver utilizzato un’arma di disturbo elettromagnetico per bloccare i sistemi di difesa di Cina e Russia durante un’operazione segreta. Secondo l’ex presidente, questa tecnologia avrebbe causato l’interruzione delle comunicazioni e dei sistemi radar nei paesi rivali, contribuendo alla riuscita dell’azione. La notizia ha suscitato attenzione, anche perché si tratta di strumenti non convenzionali e poco conosciuti, che potrebbero cambiare il modo di condurre operazioni militari. Nel frattempo, Nicolás Maduro rimane al potere in Venezuela, nonostante le tensioni e le accuse di ingerenze straniere.

Questo testo sintetizza i dettagli dell'operazione statunitense in Venezuela, focalizzandosi sull'uso dichiarato di una tecnologia non convenzionale, sull'esito dell'intervento e sullo stato legale di Nicolás Maduro. L'analisi presenta i punti salienti in modo chiaro e professionale, evidenziando i fatti senza interpretazioni superflue. dispositivo di disturbo e dichiarazioni ufficiali. Durante una visita al cantiere operativo di Fort Bragg, la presidenza statunitense ha annunciato l'esistenza di un sistema chiamato "discombobulator", descritto come arma in grado di disabilitare le difese avversarie.