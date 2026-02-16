Truffa per utenti Trezor e Ledger | lettere postali per rubare le criptovalute

Una truffa via posta ha colpito gli utenti di Trezor e Ledger, sottraendo le chiavi di accesso ai portafogli digitali. Sono lettere ingannevoli che sembrano provenire da servizi ufficiali e contengono istruzioni false per aggiornare o verificare i wallet, inducendo le vittime a condividere informazioni sensibili. Alcune di queste lettere sono state trovate anche in alcune cassette postali di utenti in diverse città italiane.

Criptovalute sotto attacco: truffa via posta ruba le chiavi di accesso ai wallet Trezor e Ledger. Una nuova e insidiosa truffa sta prendendo di mira gli utenti di portafogli hardware per criptovalute Trezor e Ledger in tutta Italia e nel mondo. I criminali informatici inviano lettere fisiche, camuffate da comunicazioni ufficiali delle aziende, per sottrarre le recovery phrase – la chiave di accesso ai fondi digitali – e quindi i risparmi degli utenti. L’attacco, emerso a metà febbraio 2026, sfrutta un canale inaspettato, la posta tradizionale, per eludere le difese online e colpire un numero crescente di possessori di criptovalute.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una truffa legata alle criptovalute ha mietuto numerose vittime, perché i malfattori si spacciano per consulenti affidabili e convincono le persone a investire grandi somme.

Un uomo è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per aver acquistato medaglie e gioielli utilizzando vaglia postali falsificati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.