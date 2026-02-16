Trovato senza vita in camera da letto | indagini in corso

Un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua stanza a Montemiletto, probabilmente per cause naturali, secondo le prime ipotesi degli investigatori. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno allertato subito le forze dell’ordine. La polizia ha isolato l’appartamento e sta conducendo gli accertamenti per chiarire cosa sia successo. La comunità si è svegliata con il dolore di questa perdita improvvisa.

Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di Montemiletto si è svegliata avvolta dal silenzio e dallo sgomento per la scomparsa di un uomo di 49 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione di viale degli Astronauti. Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del piccolo centro irpino, lasciando incredulità e dolore tra quanti lo conoscevano. Il dramma si è consumato nella serata di domenica, quando i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dei sanitari del 118, purtroppo, non c’era più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovato senza vita in camera da letto: indagini in corso Matelica, Incendio in Notte: Vigili del Fuoco Intervenuti in una Camera da Letto, Indagini in Corso sulle Cause. Nella notte, un incendio ha devastato una camera da letto a Matelica, causando l’intervento immediato dei vigili del fuoco. È morto Andrea Lorini, il bodybuilder trovato senza vita sul letto dalla madre. Stroncato da un malore È deceduto Andrea Lorini, ex campione e bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, all’età di 48 anni. MILLONARIO amaneció en la cama EQUIVOCADA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brescia, trovato morto un uomo in un parchetto di via Bagnadore; Rigettate le istanze per ulteriori accertamenti sulla morte di Andrea Costantini trovato senza vita a Termoli; ? L'allarme dei passanti: un uomo è stato trovato morto in un parco - BresciaToday; Cadavere di un uomo sotto un cavalcavia a Milano: è il settimo clochard morto in un mese e mezzo. Trovato senza vita in casa. Nulla da fare per Achille FolloniPer il 65enne si ipotizza un malore: un mese fa l’uomo e la compagna vittime di intossicazione da monossido. ilrestodelcarlino.it Dramma dinanzi a una chiesa in Calabria, ritrovato un corpo senza vitaDramma a Montalto Uffugo, in località Villaggio, dove un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria automobile. A fare la drammatica scoperta -come riporta Gazzetta del Sud - ... zoom24.it PAOLO DI DOMENICO TROVATO SENZA VITA IN UN CANALONE - Si è conclusa nel modo più doloroso la vicenda di Paolo Di Domenico, 70 anni, scomparso il 7 febbraio da ’ . Dopo otto giorni di , il corpo è stato rinv - facebook.com facebook