Trovato in possesso di oltre cento grammi di coca un' arma e le munizioni | arrestato dai Carabinieri

Il 31enne dominicano è stato arrestato dai Carabinieri di Gambettola dopo essere stato trovato con oltre cento grammi di cocaina, un’arma e munizioni. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione in un appartamento in centro paese, dove i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e diversi involucri pronti alla vendita.

A Gambettola è stato arrestato un 31enne dominicano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi o munizioni L'uomo è stato controllato a bordo di un'auto guidata da un conoscente, nell'ambito di una mirata attività di polizia giudiziaria. La perquisizione eseguita sul posto ha permesso di rinvenire, nella sua disponibilità, circa 53 grammi di cocaina. Le operazioni, estese al domicilio, hanno permesso di recuperare altri 61 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché un'arma e munizioni illegalmente detenute.