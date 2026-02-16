Trionfa il Carnevale dei Ragazzi Sant’Eraclio festeggia il gran finale

Il Carnevale dei Ragazzi si è concluso con grande successo a Sant’Eraclio, attirando centinaia di famiglie che hanno affollato Piazza Garibaldi e le strade del paese per assistere alla sfilata finale. La forte partecipazione è stata causata dal clima mite e dall’entusiasmo diffuso tra i bambini e gli adulti, che hanno riempito le vie con costumi colorati e tanta allegria. Un corteo di carri allegorici ha animato il centro, offrendo uno spettacolo vivace e coinvolgente per tutti i presenti.

FOLIGNO – Finale con il botto per il Carnevale dei Ragazzi con una notevole affluenza di pubblico che si è riversata in Piazza Garibaldi e tra le vie di Sant'Eraclio per assistere all'epilogo della 63esima edizione. Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 con il terzo Corso mascherato si è avuta l'ultima opportunità per fare festa in un turbinio di coriandoli e stelle filanti con le sei gigantesche creazioni allegoriche (Africania, Grease, Ci meritiamo l'estinzione, Braccio di Ferro, Pinocchio, I Fantastici anni '80 – '90) che hanno impazzato vivacizzando il primo pomeriggio insieme agli sgargianti gruppi mascherati e ai ritmi briosi della marching band "Sbandieratori e Musici Città di Foligno".