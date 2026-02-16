Trevisani | Nessuna morale a Bastoni nel calcio si frega l’avversario Non ricordo scandali per Nedved

Trevisani ha commentato che Bastoni non merita di essere giudicato moralmente, sottolineando che nel calcio è normale cercare di superare l’avversario, anche con metodi discutibili. Ha aggiunto che non ricorda scandali legati a Nedved, evidenziando come alcuni giocatori siano stati sempre leali. Il suo intervento arriva dopo le recenti polemiche sul comportamento di Bastoni durante la partita, che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

L'opinione del giornalista. L'analisi di quanto accaduto a San Siro si arricchisce di una riflessione cruda e pragmatica sulla gestione della classe arbitrale a cura del giornalista Riccardo Trevisani. Al centro della critica non c'è solo il singolo episodio, ma un sistema di rotazione dei fischietti che sembra non premiare l'eccellenza, finendo per esporre direttori di gara meno esperti a pressioni insostenibili. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il commento durante Pressing entra nel merito della direzione di La Penna, evidenziando una gestione dei cartellini troppo frettolosa: « L'AIA gestisce gli arbitri come fosse una comune: quindi a fine stagione hanno fatto tutti intorno alle 19-20 presenze, Doveri come Pairetto: e questo non va bene. Trevisani senza freni: «AIA gestita come una comune, l'Inter è stata fortunata. Non fate la morale a Bastoni perché…» Trevisani ha criticato duramente la gestione dell'AIA, accusando la federazione di trattare le partite come se fossero gare di un'amichevole, e ha affermato che l'Inter è stata fortunata in alcune decisioni arbitrali. Adani: «Bastoni? Pure Maradona simulava. Il calcio è anche inganno dell'avversario, è la storia» Adani ha commentato che Bastoni ha imitato comportamenti tipici del calcio, ricordando che anche Maradona ricorreva alla simulazione durante le partite. Riccardo Trevisani a Pressing: "Rocchi non può dire "cercano di fregarci": è tutta la vita che i giocatori tentano di fregare gli arbitri, da sempre è così. Bastoni fa quello che fa proprio perché ha visto che era Kalulu ammonito 5 minuti prima: ma io non sono del p