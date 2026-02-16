Trento supera Grottazzolina 3-2 | Lavia e Laurenzano ammettono la sottovalutazione Mendez cita la stanchezza

Trento ha battuto Grottazzolina 3-2 dopo aver rischiato di perdere, perché Lavia e Laurenzano ammettono di aver sottovalutato l’avversario. Mendez, invece, spiega che la squadra era stanca e questo ha inciso sulla prestazione. La partita si è giocata sabato sera e ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo punto.

Nel panorama della pallavolo italiana, le ultime sfide hanno evidenziato dinamiche di vertice e dinamiche di gruppo nelle diverse serie, offrendo una visione chiara dei risultati più rilevanti e delle riflessioni post partita. L'attenzione resta focalizzata su Superlega Maschile e sulle principali serie femminili, con esiti che influenzano la classifica e lo sviluppo delle rotazioni in campo. Il confronto tra Trento e Grottazzolina si è concluso con un punteggio di 3-2, evidenziando una gara tirata e intrecciata fino all'ultimo istante. Al termine dell'incontro, le dichiarazioni dei protagonisti hanno ruotato attorno a consigli sulla gestione degli impegni e sull'intensità profusa in campo, offrendo una chiave di lettura sull'andamento recente della squadra.