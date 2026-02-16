Trento cade al PalaDesio | vince Cantù 108-91 Gli highlights

Il team di Trento ha subito una sconfitta pesante contro Cantù al PalaDesio, con un punteggio di 108-91. La squadra ospite ha dominato il gioco in attacco grazie a tiri precisi, mentre in difesa ha concesso troppo spazio alle iniziative degli avversari. Cantù ha realizzato numerosi canestri da lontano, mettendo pressione sulla difesa di Trento fin dall’inizio.

Una sconfitta netta, maturata soprattutto nella metà campo difensiva, dove le percentuali altissime di Cantù hanno fatto la differenza. La Dolomiti Energia Trentino cade al PalaDesio per 108-91 al termine di una gara che, dopo un primo quarto ben interpretato, si è progressivamente indirizzata a favore dei brianzoli.A decidere la sfida sono stati i numeri al tiro dei padroni di casa: 56,8% da due e un impressionante 59,4% da tre punti. Percentuali che hanno spezzato l’equilibrio e reso vano il tentativo dell’Aquila di restare agganciata alla partita. Per Trento non sono bastati i 19 punti e 7 rimbalzi di Andrej Jakimovski e i 17 punti di Khalif Battle.🔗 Leggi su Trentotoday.it

L’Olimpia Milano si aggiudica il derby al PalaDesio, battendo Cantù con il punteggio di 89-94.

Il derby tra Cantù e Brescia al PalaDesio si presenta come una sfida importante, con Brescia in testa alla classifica.

