Treno deragliato poco fa | è dramma traffico ferroviario in tilt

Un treno con a bordo 80 passeggeri è deragliato lungo un’importante direttrice ferroviaria alpina; l’incidente è avvenuto intorno alle ore 7 di stamattina, lunedì 16 febbraio 2026. L’uscita dai binari ha determinato l’immediata interruzione del collegamento ferroviario e l’attivazione dei soccorsi. Passeggeri e personale di bordo sono stati coinvolti in una situazione di emergenza sviluppatasi durante il transito del convoglio nel tratto alpino. Feriti e intervento dei soccorsi: cosa comunicano le autorità. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, alcune persone sono rimaste ferite. Al momento non sono stati diffusi né il numero esatto dei feriti né dettagli sulla gravità delle loro condizioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Questa mattina, un treno ha investito una persona alla stazione di Marina di Cerveteri.

Un incidente ferroviario nei pressi di San Lazzaro di Savena ha causato temporanei disagi alla circolazione tra Bologna e Castel San Pietro Terme.

