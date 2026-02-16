Treno deragliato poco fa | è dramma traffico ferroviario in tilt
Un treno con 80 passeggeri a bordo è deragliato questa mattina alle 7 lungo una delle principali tratte ferroviarie delle Alpi. La fuoriuscita dai binari ha causato il blocco totale del traffico ferroviario nella zona, creando disagi considerevoli ai pendolari. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti.
Un treno con a bordo 80 passeggeri è deragliato lungo un'importante direttrice ferroviaria alpina; l'incidente è avvenuto intorno alle ore 7 di stamattina, lunedì 16 febbraio 2026. L'uscita dai binari ha determinato l'immediata interruzione del collegamento ferroviario e l'attivazione dei soccorsi. Passeggeri e personale di bordo sono stati coinvolti in una situazione di emergenza sviluppatasi durante il transito del convoglio nel tratto alpino. Feriti e intervento dei soccorsi: cosa comunicano le autorità. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, alcune persone sono rimaste ferite. Al momento non sono stati diffusi né il numero esatto dei feriti né dettagli sulla gravità delle loro condizioni.
