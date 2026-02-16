Treno deraglia in Svizzera nel Canton Vallese | le autorità temono diversi feriti
Un treno è uscito dai binari nel Canton Vallese, in Svizzera, a causa di una valanga che ha investito la linea ferroviaria. Le rotaie sono state travolte dalla neve, causando il deragliamento e lasciando molte persone a bordo bloccate. Le squadre di soccorso sono sul posto per aiutare i passeggeri e verificare eventuali feriti.
A provocare l'incidente sarebbe stata una valanga caduta sul tratto ferroviario su cui stava passando il treno. Si teme un gran numero di feriti, i soccorsi sono stati attivati immediatamente Un risveglio traumatico quello che questa mattina ha atteso il Canton Vallese, in Svizzera. Un territorio che in Italia è divenuto tristemente noto per la tragedia di Crans Montana e che oggi è tornato al centro delle cronache nazionali a causa di un altro evento potenzialmente catastrofico. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale svizzera, intorno alle 7 di questa mattina un treno è deragliato sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
