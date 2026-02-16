Treno deraglia in Svizzera dopo una valanga | feriti e linea ferroviaria bloccata

Un treno svizzero è deragliato dopo una valanga che ha investito i binari, provocando feriti e bloccando la linea ferroviaria. La valanga ha scavalcato le montagne vicino a Zermatt, portando alla perdita di controllo del convoglio, che è uscito dai binari in una zona poco distante dalla stazione. Sul treno viaggiavano circa cinquanta persone, alcune delle quali sono state trasportate in ospedale per ferite lievi. Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Questo contenuto è riservato ai soli membri. Visita il sito e accediregistrati per continuare la lettura. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Treno deraglia in Svizzera dopo una valanga: feriti e linea ferroviaria bloccata Treno con 80 passeggeri deraglia in Svizzera dopo una valanga: ci sono molti feriti Un treno con 80 persone a bordo è uscito dai binari questa mattina in Svizzera, dopo aver investito una valanga che ha bloccato i binari. Svizzera, treno deraglia per una valanga: ci sono feriti Un treno svizzero è uscito dai binari questa mattina tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, perché una valanga ha travolto i binari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Svizzera, treno deraglia nel Cantone del Vallese: ci sono feriti; Un treno deraglia in Svizzera, diversi feriti. Ferrovie federali: deragliamento causato da valanga; Un treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga, ci sono feriti; Svizzera, deraglia un treno: ci sono feriti. Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: ci sono feritiGrave incidente in Svizzera. Una valanga è la causa del deragliamento di un treno regionale con a bordo 80 persone, verificatosi questa mattina nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cant ... tpi.it Svizzera, deraglia treno colpito da valanga: a bordo 80 passeggeri, ci sono diversi feritiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite. Lo comunica ... ilmattino.it Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: diversi feriti. “A bordo c’erano circa 80 persone” x.com Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera, e diverse persone sarebbero rimaste ferite. Lo riporta Rts spiegando che la linea è attualmente chiusa. La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizi - facebook.com facebook