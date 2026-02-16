Tre cimiteri e villa Mazzini restano chiusi necessari altri interventi di messa in sicurezza
Il sindaco Federico Basile ha deciso di mantenere chiusi tre cimiteri e Villa Mazzini a causa di problemi di sicurezza ancora presenti. L’ordinanza, firmata questa mattina, prolunga la chiusura fino al 18 febbraio 2026 alle ore 24, per permettere ulteriori lavori di messa in sicurezza. Un intervento concreto si rende necessario per evitare rischi ai visitatori e garantire la stabilità delle strutture.
La nuova ordinanza del sindaco Federico Basile. Riguarda il Gran Camposanto e le strutture di Giampilieri e Santa Margherita Con una nuova ordinanza il sindaco Federico Basile ha disposto una nuova proroga della chiusura dei cimiteri Gran Camposanto, Giampilieri e Santa Margherita fino alle 24 del 18 febbraio 2026. Con lo stesso provvedimento resta in vigore la chiusura della Villa Mazzini fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Si invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni di chiusura e a non accedere ai siti interessati fino al termine degli interventi. Le aree saranno riaperte non appena saranno completamente eliminate le situazioni di rischio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
