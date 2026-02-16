Tre cacciatori uccisi l' ammissione dell' unico indagato | Ho preso parte alla sparatoria

L'unico sospettato, A., un bracciante agricolo, ha ammesso di aver partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre cacciatori nel bosco di Montagnagrande il 28 gennaio scorso. La sua confessione arriva dopo settimane di indagini e potrebbe portare a una svolta nel caso. La polizia sta ora cercando di chiarire il suo ruolo e di raccogliere ulteriori dettagli sulla dinamica dell'omicidio.

Pare esserci finalmente una svolta all'orizzonte per quanto concerne l'oscuro triplice omicidio avvenuto lo scorso 28 gennaio nel bosco di Montagnagrande, in provincia di Messina: l'unico indagato, il bracciante agricolo A.S., di 52 anni, avrebbe ammesso infatti dinanzi agli inquirenti non solo di essere stato presente ma anche di aver preso parte alla sparatoria, salvo poi tacere nuovamente. Nell'attesa che i Ris completino gli esami balistici, dai quali sarà presumibilmente possibile ottenere ulteriori preziose indicazioni ai fini delle indagini, le parole pronunciate dal 52enne iniziano già a fornire un quadro più preciso di ciò che è accaduto in quella tragica giornata durante la quale hanno perso la vita i tre cacciatori Davis Pino, 26 anni, suo fratello Giuseppe, 44 anni e Antonio Gatani, 82 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

