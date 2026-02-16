Travolto e ucciso a 18 anni a Roma il padre di Mirco Garofano | Da Andrea Stroppa solo silenzio

"Andrea Stroppa dopo l'investimento ha chiamato l'avvocato. A noi non ha fatto neanche le condoglianze", le parole del padre di Mirco Garofano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Andrea Stroppa, coinvolto nell’indagine per omicidio stradale a Roma, ha causato una reazione forte da parte del padre di Mirco Garofano, che lo ha criticato duramente.

Andrea Stroppa, 32 anni, è stato messo sotto inchiesta per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso Mirco Garofano, un ragazzo di 18 anni di Artena, in seguito a un incidente avvenuto sulla strada principale della città.

«Sono trascorsi quindici giorni e Andrea Stroppa ancora non ci ha chiamato per chiedere scusa, o almeno mostrare di essere dispiaciuto. Totale silenzio». Comincia da questo preambolo lo sfogo di Giuseppe Garofano, il padre di Mirco, il diciottenne travolto e - facebook.com facebook

