Travolta da un' auto all’ingresso di Villa Convento | 48enne in codice rosso

Una donna di 48 anni è stata investita da un’auto all’ingresso di Villa Convento, a causa di un incidente avvenuto ieri sera lungo la provinciale 4, la strada che collega Novoli. La donna è finita a terra tra i veicoli e ora si trova in codice rosso all’ospedale. La zona è spesso teatro di incidenti, e in passato si sono verificati altri scontri simili in questa stessa strada.

Il secondo episodio in ordine di tempo è avvenuto lungo la stessa zona, ovvero sempre sul percorso che porta da Lecce a Novoli, nel centro abitato della frazione di Lecce, tra via dell'Agricoltura e via Luciano Pavarotti. Qui, in circostanze ancora da chiarire, una 48enne di origine russa, ma residente nel capoluogo salentino, mentre stava attraversando la strada è stata raggiunta e colpita da una Mini Cooper in transito, condotta da una 40enne di Carmiano, che viaggiava in direzione Lecce. Nel cadere sull'asfalto, la donna è stata sfiorata anche da un secondo mezzo, una Ford Puma, condotta da un 62enne di Carmiano, che viaggiava in direzione opposta all'altro veicolo.

Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, a Coccaglio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta e un’auto in una rotatoria.

