Travolta da un' auto all’ingresso di Villa Convento | 48enne in codice rosso
Una donna di 48 anni è stata investita da un’auto all’ingresso di Villa Convento, a causa di un incidente avvenuto ieri sera lungo la provinciale 4, la strada che collega Novoli. La donna è finita a terra tra i veicoli e ora si trova in codice rosso all’ospedale. La zona è spesso teatro di incidenti, e in passato si sono verificati altri scontri simili in questa stessa strada.
Il secondo episodio in ordine di tempo è avvenuto lungo la stessa zona, ovvero sempre sul percorso che porta da Lecce a Novoli, nel centro abitato della frazione di Lecce, tra via dell’Agricoltura e via Luciano Pavarotti. Qui, in circostanze ancora da chiarire, una 48enne di origine russa, ma residente nel capoluogo salentino, mentre stava attraversando la strada è stata raggiunta e colpita da una Mini Cooper in transito, condotta da una 40enne di Carmiano, che viaggiava in direzione Lecce. Nel cadere sull’asfalto, la donna è stata sfiorata anche da un secondo mezzo, una Ford Puma, condotta da un 62enne di Carmiano, che viaggiava in direzione opposta all’altro veicolo.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Bici travolta da un’auto in rotonda: donna soccorsa in codice rosso
Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, a Coccaglio, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta e un’auto in una rotatoria.
Tenta di soffocare la moglie con un cavo elettrico, arrestato 48enne: attivato il codice rosso in ospedaleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Wanna Marchi investita da un'auto a Milano, il video dopo l'incidente: Sono devastata; Cagliari, donna travolta da un’auto: è gravissima - L'Unione Sarda.it; Esce di casa, a Martinengo la sua auto travolta da un’altra vettura; Villanterio, in bici sulla provinciale Grave 15enne travolta da un’auto.
Travolta da un'auto all’ingresso di Villa Convento: 48enne in codice rossoL’investimento è avvenuto sempre lungo la stessa provinciale 4, teatro di un altro episodio la sera di sabato, ma nel centro abitato della frazione: circostanze ancora da ricostruire con la donna, di ... lecceprima.it
Wanna Marchi travolta da un’auto, la notizia poco faIl drammatico incidente che ha coinvolto Wanna Marchi a Milano rappresenta l’ennesimo capitolo turbolento di una vita passata costantemente sotto i ... thesocialpost.it
Villa Convento accende la focara in onore di Sant'Antonio Video Adry Conte - facebook.com facebook