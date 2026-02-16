Tratta la moglie come una schiava condannato per aver trasformato il matrimonio in un incubo
Marco Rossi è stato condannato perché ha trattato sua moglie come una schiava, trasformando il loro matrimonio in un vero e proprio incubo. La donna ha raccontato di essere costretta a svolgere tutti i lavori domestici senza tregua e di vivere con la paura di ogni suo passo, mentre lui la svalutava continuamente. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone, che si sono mobilitate per denunciare comportamenti simili.
Il marito alzava la voce, denigrava la moglie e frequentava le sale giochi. I giudici: "Non servono botte per fare violenza, basta annientare la dignità" La violenza domestica non è solo quella che lascia lividi sulla pelle, ma anche quella che annienta l'anima giorno dopo giorno. E se la vittima, ogni tanto reagisce, è solo per spirito di conservazione e la reazione non indica che non vi sia soggezione. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a 3 anni a carico di un marito perennemente ubriaco, giocatore d’azzardo e violento in casa, rigettando la tesi difensiva che cercava di ridurre le sue condotte a "episodi estemporanei".🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In Germania un uomo è stato condannato per aver drogato e violentato la moglie, condividendo i video degli abusi online
La vicenda evidenzia una grave violazione dei diritti umani e della dignità personale.
Verbania, 64enne condannato a 3 anni dopo aver sfregiato volto della moglie con acido in parruccheria, tribunale choc: "Lei poteva sciacquarsi"
