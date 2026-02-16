Tram del mare ritardi lavori a Chiaia | Municipalità 1 chiede incontro a Comune di Napoli
La Municipalità 1 di Napoli ha chiesto un incontro al Comune dopo aver scoperto che i lavori del Tram del Mare nel tratto di via Giordano Bruno a Chiaia sono in ritardo. La causa principale sembra essere la sospensione improvvisa dei cantieri per motivi tecnici, che ha rallentato i lavori e aumentato le preoccupazioni dei residenti e commercianti della zona.
Presunti ritardi sul termine dei lavori per il Tram del Mare, nel tratto di via Giordano Bruno a Chiaia. Vuol vederci chiaro la Municipalità 1, chiedendo un incontro al dirigente del Servizio Infrastrutture speciali del Comune di Napoli. A muoversi sono stati il vicepresidente Marcello Matrusciano e la presidente Giovanna Mazzone, inviando una richiesta protocollata a Palazzo San Giacomo. La richiesta è di vedersi per la fine di questa settimana, nella sede della Municipalità in largo Torretta. L'obiettivo è ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento del cantiere, partito lo scorso aprile.
