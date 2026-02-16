Tragedie sulle strade Comasche | due giovani vittime in una settimana

Due giovani sono morti questa settimana a causa di incidenti stradali nelle strade di Como e dintorni. In entrambi i casi, le autorità ipotizzano che l'eccesso di velocità abbia giocato un ruolo decisivo. La prima vittima aveva soltanto 22 anni ed era alla guida di una moto quando ha perso il controllo in una curva vicina a Albese. La seconda, invece, aveva 19 anni e si trovava a bordo di un'auto che si è schiantata contro un muro lungo la strada statale.