Tragedie sulle strade Comasche | due giovani vittime in una settimana
Due giovani sono morti questa settimana a causa di incidenti stradali nelle strade di Como e dintorni. In entrambi i casi, le autorità ipotizzano che l'eccesso di velocità abbia giocato un ruolo decisivo. La prima vittima aveva soltanto 22 anni ed era alla guida di una moto quando ha perso il controllo in una curva vicina a Albese. La seconda, invece, aveva 19 anni e si trovava a bordo di un'auto che si è schiantata contro un muro lungo la strada statale.
Due incidenti mortali tra Colverde e Como: a perdere la vita un 28enne e un ragazzo di 18 anni dopo scontri con auto e camion Una settimana drammatica sulle strade di Como e provincia, segnata da due giovani vite spezzate in incidenti stradali. L’ultimo episodio risale a ieri, domenica 15 febbraio, quando ha perso la vita Davide Croci, 28 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente a Colverde. Il giovane, secondo quanto appreso, sarebbe arrivato all’ospedale Sant’Anna già privo di vita. Lo scontro è avvenuto lungo la Sp17, all’altezza del benzinaio, e ha coinvolto un’auto e una moto. L’impatto, avvenuto poco prima delle 18, è apparso subito molto violento.🔗 Leggi su Quicomo.it
