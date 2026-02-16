Tragedia in stazione | uomo perde la vita tentando di raggiungere il treno
Un uomo di origini polacche ha perso la vita questa mattina alla stazione di Spoleto, cercando di salire su un treno in partenza. La sua azione ha portato a un investimento fatale da parte del convoglio che stava entrando in stazione. La polizia sta ancora raccogliendo dettagli su quanto accaduto, mentre testimoni riferiscono di aver visto l’uomo attraversare i binari in modo improvviso.
Dramma nella prima mattina di lunedì a Spoleto. La vittima è un 43enne originario della Polonia Drammatico incidente ferroviario, all’alba di lunedì, presso la Stazione di Spoleto, dove un uomo di origini polacche ha perso la vita dopo essere stato investito da un convoglio in movimento. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 6.30, quando alcuni viaggiatori hanno notato il corpo a terra nell’area tra la banchina e i binari. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il 40enne – residente da tempo nelle Marche – viaggiava a bordo del treno Ancona–Roma, diretto allo scalo di Roma Fiumicino.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Tragedia alla stazione di Monza, uomo muore travolto da treno. Bloccata la circolazione ferroviaria
Tragedia in stazione a Monza, uomo muore travolto da un treno
INCIDENTE SHOCK IN STAZIONE: ANZIANO MUORE SUL COLPO TRAVOLTO DA TRENO FRECCIAROSSA - MORI
Argomenti discussi: Tragedia sui binari a Cerveteri: uomo muore travolto da un treno; Spoleto, tragedia alla stazione: muore travolto dal treno mentre prova a salire; Cadavere in stazione, uomo morto per overdose: veniva dal boschetto della droga; Cerca di salire sul treno in partenza ma viene travolto, tragedia a Spoleto.
Spoleto, muore travolto da un treno: indagini in corsoTragedia questa mattina all'alba alla stazione ferroviaria di Spoleto. Qui nell'area del binario 1 un uomo è stato trovato senza vita. Dalle prime informazioni l'uomo, sembrerebbe di nazionalità stran ... corrieredellumbria.it
Tenta di salire sul treno in corsa, ma scivola e finisce sulle rotaie. Morto un 43enneLa tragedia alla stazione di Spoleto. L’uomo stava tentando di salire su un convoglio da cui era appena sceso. Si tratta di un cittadino polacco: era diretto a Roma ... msn.com
Cerca di salire sul treno in partenza ma viene travolto, tragedia a Spoleto #tuttoggi #Cronaca #Spoleto #investito #morto #spoleto #stazione #super #tragedia | http://ow.ly/BeGP106uAWs - facebook.com facebook