Tragedia in stazione | uomo perde la vita tentando di raggiungere il treno

Un uomo di origini polacche ha perso la vita questa mattina alla stazione di Spoleto, cercando di salire su un treno in partenza. La sua azione ha portato a un investimento fatale da parte del convoglio che stava entrando in stazione. La polizia sta ancora raccogliendo dettagli su quanto accaduto, mentre testimoni riferiscono di aver visto l’uomo attraversare i binari in modo improvviso.

Dramma nella prima mattina di lunedì a Spoleto. La vittima è un 43enne originario della Polonia Drammatico incidente ferroviario, all’alba di lunedì, presso la Stazione di Spoleto, dove un uomo di origini polacche ha perso la vita dopo essere stato investito da un convoglio in movimento. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 6.30, quando alcuni viaggiatori hanno notato il corpo a terra nell’area tra la banchina e i binari. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il 40enne – residente da tempo nelle Marche – viaggiava a bordo del treno Ancona–Roma, diretto allo scalo di Roma Fiumicino.🔗 Leggi su Ternitoday.it

