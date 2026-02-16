Tragedia di Crans Montana nuova perizia sulle vittime italiane Crescono i dubbi sugli arredi
Una nuova perizia sulla documentazione medica delle vittime italiane emerge come risultato delle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, causata da un incidente che ha coinvolto diverse persone. Gli investigatori vogliono chiarire meglio le condizioni di salute e le eventuali responsabilità, mentre si approfondisce anche il ruolo degli arredi presenti al momento dell’incidente. Si attendono i risultati di questa analisi per fare luce sui dettagli ancora oscuri.
Una nuova consulenza tecnica sulla documentazione sanitaria delle vittime italiane sarà il prossimo passo nell'inchiesta avviata dalla Procura capitolina sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana. I magistrati della Procura di Roma hanno disposto una perizia medico-legale con l'obiettivo di esaminare cartelle cliniche, referti autoptici, cause dei decessi e tipologia delle lesioni riportate dai sopravvissuti. Il fascicolo aperto negli uffici di piazzale Clodio è coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, insieme all'aggiunto Giovanni Conzo e al sostituto Stefano Opilio. Le ipotesi di reato formulate comprendono disastro colposo, omicidio colposo plurimo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Crans-Montana, in Svizzera, è al centro di una tragedia che ha coinvolto cinque vittime italiane nel recente incendio del bar Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno.
