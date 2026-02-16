Trafford non si aspettava di essere il portiere di seconda scelta del Manchester City
James Trafford, portiere del Manchester City, si trova in panchina perché il club ha deciso di puntare su Gianluigi Donnarumma. Trafford, che sperava di avere più spazio in campo, si è trovato a dover osservare le partite dalla tribuna, nonostante abbia lasciato il suo club precedente con la speranza di giocare di più.
Sito inglese: James Trafford del Manchester City non si aspettava di passare in secondo piano rispetto a Gianluigi Donnarumma in questa stagione. Trafford è tornato al Manchester City da Burnley la scorsa estate e sembrava destinato a prendere il primo posto a Ederson. Tuttavia, con Ederson che alla fine si è unito al Fenerbahce, il City ha colto l’occasione per ingaggiare Donnarumma a prezzo ridotto dal Paris Saint-Germain. Trafford ha giocato tre partite consecutive in Premier League ad agosto, ma dall’arrivo di Donnarumma si è ritrovato come la seconda scelta di Pep Guardiola. “Non mi aspettavo che questa situazione accadesse, ma è accaduta, quindi vai avanti”, ha detto Trafford, che sabato ha giocato contro il Salford City in FA Cup. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford, Carrick al debutto e City in striscia positiva
Il derby di Manchester, alla sua 198ª edizione, si disputerà sabato 17 gennaio 2026 a Old Trafford.
L’emarginato del Manchester United pianifica la vendetta dopo essere rimasto “sconcertato” dalla decisione del giorno di scadenza dell’Old Trafford
L’emarginato del Manchester United sta preparando la sua vendetta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le difficoltà di Garnacho al Chelsea: in estate sarà già addio?.
Trafford: Non mi aspettavo di ritrovarmi Donnarumma in squadra, ora devo lavorareDopo una stagione da protagonista tra i pali del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma aveva deciso di voltare pagina. Il mancato accordo per il rinnovo. tuttomercatoweb.com
Dall'allenamento del Manchester City nell'allestimento di rifinitura prima della partita di Champions League contro il Bodo Glimt. Passing drill gestito dallo staff tecnico di Pep Guardiola. From Manchester City training before Champions League match vs Bodo - facebook.com facebook
Il Manchester City batte ed elimina il Salford in #FACup Finisce 2-0 all’Etihad con l’autogol di Dorrington e il primo centro con i Cityzens di Guehi Guarda l’ #FACup su #DAZN x.com