James Trafford, portiere del Manchester City, si trova in panchina perché il club ha deciso di puntare su Gianluigi Donnarumma. Trafford, che sperava di avere più spazio in campo, si è trovato a dover osservare le partite dalla tribuna, nonostante abbia lasciato il suo club precedente con la speranza di giocare di più.

Sito inglese: James Trafford del Manchester City non si aspettava di passare in secondo piano rispetto a Gianluigi Donnarumma in questa stagione. Trafford è tornato al Manchester City da Burnley la scorsa estate e sembrava destinato a prendere il primo posto a Ederson. Tuttavia, con Ederson che alla fine si è unito al Fenerbahce, il City ha colto l’occasione per ingaggiare Donnarumma a prezzo ridotto dal Paris Saint-Germain. Trafford ha giocato tre partite consecutive in Premier League ad agosto, ma dall’arrivo di Donnarumma si è ritrovato come la seconda scelta di Pep Guardiola. “Non mi aspettavo che questa situazione accadesse, ma è accaduta, quindi vai avanti”, ha detto Trafford, che sabato ha giocato contro il Salford City in FA Cup. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Trafford non si aspettava di essere il portiere di seconda scelta del Manchester City

Il derby di Manchester, alla sua 198ª edizione, si disputerà sabato 17 gennaio 2026 a Old Trafford.

L’emarginato del Manchester United sta preparando la sua vendetta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.