Traffico Roma del 16-02-2026 ore 16 | 30

Perché questa mattina sono iniziati i lavori di potatura in via Labicana, il traffico a Roma ha subito rallentamenti tra via dei Normanni e via Merulana. I cantieri, che dureranno fino a mercoledì 18 febbraio, riducono la carreggiata e creano possibili code. Le modifiche alla viabilità interessano anche via Boccea, via di Casal Selce e via della Storta, dove le linee di bus vengono devianti durante le ore notturne. Inoltre, fino al 28 febbraio, via Laurentina vede transito su una carreggiata ridotta tra viale Vigna Murata e viale Africa, con la segnaletica da

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nuovi lavori di potatura questa mattina in via Labicana comportano una riduzione della carreggiata tra via dei Normanni e via Merulana possibili quindi difficoltà per il traffico e da oggi fino a mercoledì 18 febbraio per lavori al ponte di via della Storta tra le 21 e le 5 del mattino modifiche alla viabilità su via Boccea su via di Casal Selce e su via della Storta deviate anche le linee bus e di zona lavori di notte su via Laurentina fino al 28 febbraio in fascia oraria 20 26 transito su carreggiata a ridotta tra via di Vigna Murata e viale Africa attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione via regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana

Roma oggi si presenta molto congestionata.

Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità.

