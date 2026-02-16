Traffico Roma del 16-02-2026 ore 14 | 30

A Roma, il traffico si blocca da questa sera alle 21 a causa di un cantiere in via Boccea e via della Storta, dove si iniziano i lavori per demolire e ricostruire il nuovo ponte. Il cantiere comporta la chiusura di alcune strade e la modifica dei percorsi delle linee 027, 031 e 905. Gli operai devono spostare i sottoservizi prima di iniziare i lavori sul ponte, che dureranno fino alle prime ore di giovedì. Nei pressi di via Oslavia, le squadre stanno lavorando con scavi e lavori sul manto stradale per la nuova tranvia Togliatti,

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità notti dalle 21 alle 5 chiude al traffico Il ponte tra via Boccea & via della Storta per i primi interventi necessari alla demolizione e alla successiva realizzazione del nuovo ponte degli orari di cantiere saranno modificati i percorsi delle linee 027 031 e905 il cantiere inizierà con lo spostamento dei sottoservizi per il trasporto privato previsti anche divieti di transito e modifiche della circolazione nell'area intorno al cantiere Tra via Boccea via della Storta e via di Casale in Selce da stasera a giovedì dalle 21 alle 5:30 lavori notturni sul manto stradale in via Oslavia le telline 183 101 e 628 per i lavori di scavo per la nuova tranvia Togliatti è prevista da oggi la chiusura al transito dello svincolo di immissione da Piazzale Pino Pascali su Viale Palmiro Togliatti in direzione Ponte Mammolo sul versante del trasporto pubblico deviata la linea 058