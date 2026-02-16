Traffico Roma del 16-02-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma il 16 febbraio 2026 alle 8:30 si è intensificato a causa di diversi incidenti e lavori in corso. Sul raccordo anulare, tra Casilina e la doppia carreggiata, si formano lunghe code sulla corsia interna. Anche la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina rallenta sotto il peso del traffico. La strada che collega Roma e L’Aquila, tra Tor Cervara e l’uscita per la tangenziale est, presenta rallentamenti evidenti. Sulla tangenziale est, tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi, si registrano code e rallentamenti. La

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna tra Prenestina e tiburt rallentamenti e code per traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso Stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra Fidene il bivio per la tangenziale sulla Roma Fiumicino code per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio code a tratti anche sulla via Pontina 3 Spinaceto è l'Eur