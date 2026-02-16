Traffico Roma del 16-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma del 16 febbraio 2026 alle 7:30 è molto intenso a causa di diversi incidenti e lavori in corso. Questa mattina, le auto rallentano tra Torrenova e il raccordo anulare sulla Roma sud, creando code che si estendono per diversi chilometri. La carreggiata interna del raccordo tra Casilina e il tratto urbano dell’Aquila registra rallentamenti e rallentamenti anche tra il raccordo e l’uscita per la tangenziale est. La via Flaminia è molto trafficata tra il raccordo e via dei Campi Sportivi, mentre la via Salaria mostra congestione tra Fidene e il centro città. La tangenziale

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare code per traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia sul tratto Urbano della Roma L'Aquila a rallentamenti e code per traffico tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nome cane via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficata la via Flaminia concludi tra il raccordo via di due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con tra Fidene il video per la tangenziale rallentamenti e code sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione Roma dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-02-2026 ore 07:30 Traffico Roma del 07-02-2026 ore 16:30 Traffico congestionato a Roma oggi pomeriggio. Traffico Roma del 07-02-2026 ore 07:30 In centro a Roma, le autorità hanno disposto il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali. Italy vs Micronesia: The Roman Empire vs The Pacific Atolls Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Traffico Roma del 10-02-2026 ore 16:30; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Sciopero aereo rinviato al 26 febbraio dopo la precettazione di Salvini per le Olimpiadi. Traffico Roma del 15-02-2026 ore 16:30Luceverde Roma Papa Leone quattordicesimo questo pomeriggio sarà ostia per la visita pastorale nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove celebrerà la ... romadailynews.it Traffico 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2026: le previsioni di CarnevaleLa situazione del traffico del 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2026 con le previsioni per Carnevale sulle strade e autostrade italiane. sicurauto.it A Roma anche le auto elettriche contribuiscono alla congestione del traffico nella ZTL. Ne è convinta l’amministrazione comunale, che vuole introdurre una gabella annuale da 1.000 euro per l’accesso alla zona a traffico limitato. Una misura che scoraggerà gr facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com