Traffico Lazio del 16-02-2026 ore 09 | 30

Il traffico in Lazio si è rallentato a causa di lavori in corso, che hanno causato disagi su diverse strade. La A24 Roma-Teramo tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo presenta code e rallentamenti per le operazioni di manutenzione. Sulla A12 Roma-Civitavecchia tra Santa Marinella e Cerveteri, il traffico è congestionato a causa di lavori in corso sulla carreggiata. A Roma, la carreggiata esterna del raccordo è molto trafficata, in particolare tra Prenestina e Tiburtina, dove si registrano tempi di viaggio più lunghi. La via Salaria è interessata da lavori che limitano il transito

Luceverde Lazio Bentrovati traffico rallentato per lavori sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Marinella e Cerveteri in direzione Roma a Roma trafficata la carreggiata esterna del raccordo con rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina proseguo lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato in fascia oraria 718 tra sigillo e posta In entrambe le direzioni prestare attenzione in provincia di Frosinone per la sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello in entrambi i sensi di marcia termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale