Tra vicoli e storia | il cuore di Molfetta

Domenica 22 febbraio alle 10.00, il centro storico di Molfetta si anima con un tour che porta i visitatori tra i vicoli di pietra, le torri e le chiese, svelando le radici marinare della città. La visita nasce dall’interesse di molti di conoscere meglio le origini di questa località, che ha mantenuto intatto il suo volto autentico nel tempo. Un gruppo di appassionati si prepara a esplorare i passaggi stretti e le piazzette nascoste, tra storie di pescatori e antiche tradizioni.

Domenica 22 febbraio ore 10.00Un viaggio alla scoperta del borgo antico di Molfetta, tra vicoli di pietra, torri e chiese che raccontano secoli di storia e tradizioni marinare. Partendo da Piazza Mazzini, ci addentreremo nel cuore medievale della città per conoscere i luoghi simbolo che ne custodiscono la memoria: la Porta della città, Via Piazza, il Duomo di San Corrado, il Torrione Passari, la Chiesa della Morte, la Sala dei Templari e la Cattedrale dell’Assunta.Un itinerario tra pietra e mare, per riscoprire la bellezza autentica del centro storico molfettese.🔗 Leggi su Baritoday.it

