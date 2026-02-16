Il nome di Tra?Per? e M5s salta agli occhi dopo le dure critiche. Le accuse di incoerenza e ipocrisia si fanno sempre più forti tra le due forze politiche. I disagi causati dal maltempo, con le strade allagate e quartieri trasformati in fiumi, alimentano il confronto acceso tra i rappresentanti locali.

Le strade allagate e i disagi causati dal maltempo – con le immagini di quartieri trasformati in fiumi – diventano l’ennesimo detonatore per la politica tarantina. Ma l’emergenza, questa volta, è solo lo spunto: il vero scontro si consuma tra il Movimento 5 Stelle e la lista civica “Per Bitetti” (fa riferimento, tra gli altri, all’assessore comunale allo Sviluppo economico Francesco Cosa), che fa parte della maggioranza che sostiene il sindaco Piero Bitetti nella coalizione di centrosinistra. Sul tavolo non c’è soltanto la gestione dei lavori pubblici, ma un tema più ampio: la linea del M5s, alleato del centrosinistra in Regione Puglia e all’opposizione in Consiglio comunale a Taranto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tra ?Per? e M5s volano gli stracci. Accuse di incoerenza e ipocrisia

