Tra naufraghi metropolitani e concerti poetici i cinque giorni della Tenda Di Modena

La Tenda di Modena ha organizzato una settimana ricca di eventi, attirando giovani e appassionati di diverse discipline. La causa sono le numerose attività che spaziano tra cinema, musica e letteratura, creando un ponte tra generazioni diverse. Durante i cinque giorni, i partecipanti hanno potuto assistere a proiezioni di film sul tema della solitudine, ascoltare band emergenti e partecipare a spettacoli di slam poetry. È stato un vero e proprio viaggio tra linguaggi differenti, che ha coinvolto il pubblico in modo diretto e spontaneo.

Dal cineforum sulla solitudine alle band emergenti, passando per letteratura e slam, un viaggio tra linguaggi e generazioni Cinema, letteratura, poesia performativa, musica dal vivo e improvvisazione teatrale convivono nelle proposte di questa settimana della Tenda di viale Monte Kosica. Mercoledì 18 febbraio alle 20.30 l'appuntamento è con il cineforum "Diversamente uniti. La solitudine: rifugio o prigione?", curato da UniMoRe in collaborazione con Rosa Bianca ODV. Il film in programma è "Castaway on the moon" di Hae-jun Lee, una storia sospesa tra ironia e malinconia che affronta con delicatezza il tema dell'isolamento nella società contemporanea. Naufraghi della vita contemporanea, immersi in una tempesta quotidiana fatta di solitudini singole, la salvezza non può che trovarsi nell'altro, nella comunità come punto di ripartenza. Al centro di questa salvezza, la compresenza di corpi che si cercano, si allo