Tra naufraghi metropolitani e concerti poetici i cinque giorni della Tenda Di Modena

Da modenatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tenda di Modena ha organizzato una settimana ricca di eventi, attirando giovani e appassionati di diverse discipline. La causa sono le numerose attività che spaziano tra cinema, musica e letteratura, creando un ponte tra generazioni diverse. Durante i cinque giorni, i partecipanti hanno potuto assistere a proiezioni di film sul tema della solitudine, ascoltare band emergenti e partecipare a spettacoli di slam poetry. È stato un vero e proprio viaggio tra linguaggi differenti, che ha coinvolto il pubblico in modo diretto e spontaneo.

Dal cineforum sulla solitudine alle band emergenti, passando per letteratura e slam, un viaggio tra linguaggi e generazioni Cinema, letteratura, poesia performativa, musica dal vivo e improvvisazione teatrale convivono nelle proposte di questa settimana della Tenda di viale Monte Kosica. Mercoledì 18 febbraio alle 20.30 l’appuntamento è con il cineforum “Diversamente uniti. La solitudine: rifugio o prigione?”, curato da UniMoRe in collaborazione con Rosa Bianca ODV. Il film in programma è “Castaway on the moon” di Hae-jun Lee, una storia sospesa tra ironia e malinconia che affronta con delicatezza il tema dell’isolamento nella società contemporanea.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Cinema, gialli e concerti: quattro serate per esplorare immaginari diversi alla Tenda di Modena

La Tenda di Modena propone quattro serate dedicate a cinema, gialli, letteratura e musica, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta di diversi approcci culturali.

Alla Tenda di Modena una settimana tra note e parole, dal mito degli U2 al rap colto di Murubutu

Questa settimana alla Tenda di Modena si vivono diversi momenti dedicati alla musica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Migranti: continuano le ricerche dei naufraghi, altri 41 arrivi tra Calasetta e Porto PinoNon si fermano gli sbarchi nelle coste del sud Sardegna. Dopo il naufragio del gruppo che venerdì cercava di raggiungere la costa di Sant’Antioco e altri due gruppi arrivati ieri in tarda serata a ... unionesarda.it