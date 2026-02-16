Tour Estate 2026 | Madame in concerto all' Arena Bianca di Ostuni
Madame arriverà a Ostuni domenica 23 agosto per esibirsi all'Arena Bianca, portando il suo spettacolo durante il Tour Estate 2026. La cantante ha scelto questa location per una delle tappe che la porteranno in 15 città italiane quest’estate. La data si inserisce nel calendario dei concerti di Madame, che raccoglie grande attenzione tra i fan locali.
OSTUNI - Domenica 23 agosto Madame sarà in concerto a Ostuni, all'Arena Bianca, per una delle date del Tour Estate 2026 che la vedrà impegnata in 15 appuntamenti lungo tutta la Penisola. L'inizio è fissato alle 21.30. L'organizzazione è a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati. La tappa di Ostuni fa parte del nuovo percorso dal vivo dell'artista, che mette insieme i pezzi più conosciuti e la scrittura più recente. Il concerto è costruito per uno spazio all'aperto e si muove su un suono che cambia passo di continuo: parti più raccolte, quasi a voce nuda, e altre più spinte, dove il ritmo prende il centro.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Madame annuncia il Tour Estate 2026, i biglietti
Madame ha deciso di partire con il suo Tour Estate 2026, portando la sua musica sui palchi dei festival più importanti in Italia.
Madame Tour Estate 2026, tappa al Flowers Festival: aperte le prevendite
Madame, cantante molto popolare, ha deciso di partecipare al Flowers Festival 2026 a causa della crescente richiesta dei fan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Madame torna annunciando il Tour Estate 2026, tutte le date dei live; Madame in concerto a Legnano, il suo Tour parte dal Rugby Sound; Madame torna dal vivo: annunciato il tour estivo 2026; Madame annuncia le date del tour estivo 2026: tra le tappe c'è anche la Romagna.
Madame torna dal vivo: annunciato il tour estivo 2026La prima data del tour estivo 2026 di Madame sarà al Rugby Sound Festival di Legnano il 3 luglio. Prevendite aperte dal 13 febbraio ... billboard.it
Madame annuncia Madame Tour Estate 2026Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026. Quest'estate la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei festival italiani. (ANSA) ... ansa.it
Ciao a tutti, io e mia moglie vorremmo andare questa estate in Colombia facendo un tour naturalistico (amazzonia compresa) per concludere nella zona caraibica. Avete consigli su itinerario per 15/18 giorni o agenzie locali su cui appoggiarsi Grazie mille - facebook.com facebook
#Madame è tornata e annuncia oggi il suo MADAME TOUR ESTATE per i principali festival estivi italiani del 2026! Scopri tutte le date e Acquista i tuoi biglietti su buff.ly/7Xz9IID x.com