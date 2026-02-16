Tour Estate 2026 | Madame in concerto all' Arena Bianca di Ostuni

Madame arriverà a Ostuni domenica 23 agosto per esibirsi all'Arena Bianca, portando il suo spettacolo durante il Tour Estate 2026. La cantante ha scelto questa location per una delle tappe che la porteranno in 15 città italiane quest’estate. La data si inserisce nel calendario dei concerti di Madame, che raccoglie grande attenzione tra i fan locali.

OSTUNI - Domenica 23 agosto Madame sarà in concerto a Ostuni, all'Arena Bianca, per una delle date del Tour Estate 2026 che la vedrà impegnata in 15 appuntamenti lungo tutta la Penisola. L'inizio è fissato alle 21.30. L'organizzazione è a cura di Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita accreditati. La tappa di Ostuni fa parte del nuovo percorso dal vivo dell'artista, che mette insieme i pezzi più conosciuti e la scrittura più recente. Il concerto è costruito per uno spazio all'aperto e si muove su un suono che cambia passo di continuo: parti più raccolte, quasi a voce nuda, e altre più spinte, dove il ritmo prende il centro.🔗 Leggi su Brindisireport.it

