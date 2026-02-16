Totti-Roma il ritorno è realtà | Dialoghi in corso per definire il mio ruolo

Francesco Totti torna ufficialmente a Roma, perché le trattative con la società sono in fase avanzata per definire il suo ruolo nel club. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri interni, portando un volto noto e amato nel cuore della squadra. Nei prossimi giorni, si aspetta una conferma ufficiale che potrebbe segnare una svolta importante per il futuro dei giallorossi.

L’aria di Roma profuma nuovamente di leggenda, mentre all’ombra della Madonnina si consuma l’atto che potrebbe riscrivere la gerarchia dirigenziale del club capitolino. Francesco Totti è tornato a parlare, e lo ha fatto con la ponderatezza di chi sa che ogni sillaba sposta gli equilibri di una piazza in fermento. A margine di un evento istituzionale targato Betsson.sport a Milano, l’ex capitano ha squarciato il velo di riservatezza che avvolgeva i contatti con la proprietà Friedkin, confermando che il dialogo per un suo rientro nei ranghi della società non è più soltanto una suggestione romantica, ma un tavolo di trattativa concreto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma si prepara a riabbracciare Francesco Totti.

Claudio Ranieri ha ufficialmente parlato di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma.

